Еще задолго до аннексии в 2014 году: как Россия выверено и методично шла к захвату Крыма

Пропагандисты часто говорят, что Крым в 2014 году Россия захватила, потому что в Украине свергли Януковича. То есть, будто никто оккупировать полуостров не собирался, его признавали украинским. Но когда в Киеве не стало "легитимной", по мнению Кремля, власти, вдруг стало необходимо восстановить "нарушенную Хрущевым историческую справедливость" и забить на международное право и российско-украинские договоры.

На самом деле, история претензий России на Крым началась задолго до Евромайдана. Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом решили припомнить несколько таких эпизодов.

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Вопрос Крыма стоял остро еще с 1991 года

Когда Советский Союз уже совсем умирал, Украина приступила к созданию собственных Вооруженных Сил. Их основой должны были стать советские военные формирования, которые находились на территории страны. Поэтому в октябре 1991 года Верховная Рада приняла логическое решение о том, что базировавшийся в Севастополе Черноморский флот СССР отдается на подчинение нашему государству.

Как Россия буквально украла у Украины Крым: смотрите видео

Но Москва всегда рассматривала этот флот как важнейший элемент обеспечения военной безопасности Союза, а затем и России. Тут и возник конфликт. 30 декабря 1991 года в Минске встретились главы государств СНГ. Тогда договорились, что эти государства создают свои армии на основе находившихся на их территориях частей Вооруженных Сил СССР. Но еще создавалось и наднациональное Главное командование Вооруженных Сил СНГ, которому подчинялись вооруженные формирования, признанные "стратегическими силами". Кремль очень хотел отнести к этой категории и Черноморский флот, но Украина с такой формулировкой вопроса не соглашалась.

В результате 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписывает указ, что Черноморский флот переходит в ведение Министерства обороны Украины. А через два дня схожий указ подписывает президент России Борис Ельцин, что флот переходит под юрисдикцию России.

Подразделения Черноморского флота начали приносить присягу на верность Украине и переходить под контроль Вооруженных Сил страны. Российское командование пыталось ограничить проукраинскую активность на флоте: блокировали радиосвязь с Киевом, в части, перешедшие на сторону Украины, вводили боевую технику и штурмовые группы.

Вы много раз слышали фразу от пропагандистов: "нужно вводить войска в бывшие советские республики для защиты русскоговорящего населения". Впервые эту идею озвучил министр обороны России Павел Грачев летом 1992 года. В таких условиях продолжались переговоры по поводу судьбы Черноморского флота. В августе 92-го Украина и Россия договорились, что через три года флот разделят, а пока он должен оставаться Объединенным флотом России и Украины с общим командованием.

Но уже через год в Крыму произошло вооруженное столкновение между украинскими и российскими военнослужащими. Трое россиян тогда получили ранения. Приблизительно с этого времени вопрос разделения Черноморского флота оказался тесно связан с вопросом собственности Крыма. Консульство России начало выдавать русские паспорта людям, работавшим на объектах Черноморского флота. Пресс-служба флота запустила режим усиленной пропаганды. Российская разведка начала создавать и координировать действия сепаратистских сил в Крыму. На полуострове появились якобы добровольческие казачьи подразделения.

Это все привело к тому, что в Севастополе начали расти антиукраинские настроения Российские моряки называли своих украинских коллег изменниками. Одного из офицеров избили в городе из-за того, что носил кокарду с украинским трезубцем. Дошло до того, что российские морские пехотинцы ночью проникли на территорию, где размещался зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских сил ПВО, и бросили дымовые шашки в казарму с солдатами. В результате и украинцы, и россияне начали готовиться к возможной открытой конфронтации.

В январе 1994 года на выборах президента Республики Крым победил Юрий Мешков. Он стремился к максимальному сближению с Россией. Даже время на полуострове сменил на московский. Если бы из Кремля поступила команда, Мешков должен был сыграть роль, которую в событиях 2014 взял на себя Сергей Аксенов, – до аннексии Крыма он был депутатом местной Верховной Рады. После этого, вероятно, за особые заслуги, Путин назначит его председателем полуострова.

Как Кравчук и Ельцин делили Черноморский флот

Между тем, в апреле 94-го Кравчук и Ельцин подписали соглашение, согласно которому Украина могла рассчитывать на 20% кораблей Черноморского флота. А в июне 1995-го лидер России и новый президент Украины Леонид Кучма договорились, что российский Черноморский флот будет базироваться в Севастополе. Россия получала 81,7% его кораблей, а Украина – 18,3%.

Но документы документами, а противостояние продолжалось. В мае 1994 года в Крыму было несколько попыток парализовать нормальную работу сил ПВО Украины. Неизвестные перерезали телефонные провода и клали фугасы на дорогах. В ответ украинские власти выставили на выездах из Севастополя посты с вооруженными сотрудниками СБУ, а 22 мая по улицам города прошла колонна из 28 бронетранспортеров Нацгвардии.

К делу приобщилась русская пропаганда. Пророссийский глава Крыма Мешков в эфире российского телевидения заявил, что украинский спецназ готовится к штурму штаба Черноморского флота. Среди пророссийски настроенных жителей Севастополя распространялись слухи о бесчеловечной жестокости "нациков" – то русские тогда называли украинских нацгвардейцев. Ситуация на полуострове стабилизировалась только тогда, когда на него было введено около 60 тысяч военнослужащих Пограничных войск Украины и Национальной гвардии.

Ельцин и Кучма в это время продолжали подписывать документы о судьбе Черноморского флота. В результате Россия получила 338 кораблей и судов и могла иметь на территории украинского Крыма не более 25 тысяч человек. Украина оставила себе 30 боевых кораблей и катеров, одна подлодку, 6 кораблей специального назначения и 28 судов обеспечения. Подписав соглашение, Россия подтверждала суверенитет Украины над Крымом.

Конфликт вокруг Тузлы

Но в сентябре 2003 года Россия снова попыталась изменить статус-кво в регионе. Есть такой остров Тузла, он расположен "поперек" Керченского пролива между Краснодарским краем России и украинским Крымом. Сейчас им проходит построенный Россией после захвата полуострова Крымский мост. Остров на этом месте появился в 1925 году. Тогда сильный шторм разрушил косу, соединявшую его с Краснодарским краем. В 1954 году Тузлу вместе с Крымом включили в состав УРСР, и при выходе из Союза Украина продолжала считать этот остров своим.

От украинского берега Тузлу отделял пролив, по которому проходили крупные морские суда. А с российской стороны, на месте размытой косы – пролив мелководный, ее использовали рыболовные лодки. Тузла позволяет контролировать единственный подходящий для морских судов вход в Азовое море с Черного.

И вот в конце сентября 2003 года Россия начала очень быстро строить дамбы от Краснодарского края в сторону Тузлы. В то же время в регионе начались российские военные учения. Российские СМИ сразу начали заявлять, что Тузла – это как бы и не остров, а коса, по-прежнему принадлежащая российскому берегу. При этом официально считалось, что строительство плотины инициировало не правительство России, а власти Краснодарского края – якобы из-за экологической ситуации. Украинские политики восприняли строительство дамбы как угрозу территориальной целостности страны. Киев стянул на восточный берег Крыма войска, отправил в пролив военные корабли, а на Тузле усилил пограничную заставу.

В октябре 2003-го Кучма поговорил с Путиным, и строительство плотины остановили примерно в 100 метрах от линии, по которой проходила российско-украинская граница. Но в 2014 году Россия аннексировала Тузлу вместе с остальным Крымом.

И вот еще какой момент. Практически до аннексии первые лица России убеждали мир в том, что страна признала границы Украины. Но почти одновременно с этим чиновники высокого ранга утверждали обратное. Вот пример: в мае 2008 года мэр Москвы Юрий Лужков прямо заявил, что Россия просто должна подтвердить статус Севастополя как российского города. Украина в ответ запретила Лужкову въезд, правда, его сняли через несколько лет. Позже он снова высказался, что России ни в коем случае нельзя покидать Крым.

Заявления Лужкова могут показаться мелочью, ведь федеральные власти официально заявляли об отсутствии территориальных споров с Украиной. Но именно такая "раздвоенная" позиция России по крымскому вопросу позволяла ее руководству, с одной стороны, усыплять бдительность Украины и международного сообщества, а с другой – поддерживать реваншистские настроения в обществе. Что и пригодилось в 2014 году, во время аннексии Крыма: большая часть населения России одобрительно отнеслась к тому, что ее власть нарушила огромное количество международных договоров.