Пока американские солдаты торжественно встречают Путина на Аляске, британская Королевская опера открывает свои двери для российской оперной певицы Анны Нетребко. Ранее она активно поддерживала оккупантов на Донбассе и была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Игла".

Что известно о выступлении Нетребко в Лондоне?

После отказа западных сцен сотрудничать с Анной Нетребко после полномасштабного вторжения России, певица снова возвращается на международные культурные площадки. В четверг, 11 сентября, с ее участием открывается новый оперный сезон в Лондоне в опере Джакомо Пуччини.

Украинские активисты и посольство Украины в Великобритании несколько месяцев пытаются помешать выступлению Нетребко в Лондоне: под Королевской оперой состоялись протесты, более 50 украинских деятелей культуры, а также политики Великобритании, Франции и Новой Зеландии подписали письмо с требованием исключить исполнительницу из программы.

Среди них Сергей Кислица, Андрей Курков, Хелен Кларк и британский депутат Алекс Собель, Сергей Жадан, Мстислав Чернов.

Ее выступлению будут аплодировать не только в Королевском оперном театре, но и в Кремле. Надеюсь, в Британии это осознают и понимают, что возвращение таких фигур – это так или иначе оправдание российской войны против Украины и пренебрежение памятью тысяч погибших украинцев,

– писал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Но все попытки повлиять на ситуацию оказались тщетными: Королевская опера не только открывает сезон выступлениями Нетребко, а на своем сайте уже анонсировала ее концерт в июне следующего года вместе с российским пианистом.

Решение об участии артиста никогда не принимаются легкомысленно, и мы осознаем чувствительность этих вопросов, особенно в контексте текущих геополитических событий. Наша цель – всегда находить баланс между художественной целостностью, свободой выражения взглядов и нашей ответственностью как культурной институции. Хотя пересечение искусства и политики является сложным, Анна публично высказывалась против войны, несмотря на личные риски, и мы считаем, что по этой и другим причинам ее включение является правильным решением,

– ответил директор Королевской оперы Алекс Бирд.

В Королевской опере отмечают, что Нетребко в марте 2022 года осудила российскую агрессию, живет в Австрии и имеет австрийское гражданство, а после начала полномасштабной войны в Россию не ездила.

В то же время в театре не вспоминают о ее донате в 1 миллион рублей в пользу Донецкого оперного театра на оккупированной территории в 2014 году и о фото с флагом незаконного формирования вместе с сепаратистом Олегом Царевым. Последнего в Украине подозревают в госизмене – Царев активно распространял пропаганду во время наступления на Киевскую область в 2022 году.

Украинские активисты видят в непоколебимой защите Нетребко приоритет российских денег над ценностями. Они утверждают, что среди спонсоров оперы могут быть российские лица, которые лоббируют выступление бывшего доверенного лица Путина, а на мероприятия с ее участием часто приходит состоятельная российская публика за рубежом.

Основательница организации Campaign for Ukraine и организатор протестов против выступлений Нетребко в Лондоне Елена Иващенко рассказала, что за концертами, спектаклями или выставками россиян, которые публично отмежевались от агрессии России, часто стоят российские фонды.

Исследуя кейс Анны Нетребко, мы обнаружили, что многолетним спонсором Royal Opera House является Tsukanov Family Foundation, а ее основатель Игорь Цуканов входит в совет директоров театра. Мы сделали официальный запрос с просьбой предоставить список спонсоров постановки "Тоска", однако до сих пор не получили ответа. Это не единичный случай,

– отметила Иващенко.

