Поки американські солдати урочисто зустрічають Путіна на Алясці, британська Королівська опера відкриває свої двері для російської оперної співачки Анни Нетребко. Раніше вона активно підтримувала окупантів на Донбасі та була довіреною особою Путіна на виборах 2012 року.

Що відомо про виступ Нетребко в Лондоні?

Після відмови західних сцен співпрацювати з Анною Нетребко після повномасштабного вторгнення Росії, співачка знову повертається на міжнародні культурні майданчики. У четвер, 11 вересня, за її участі відкривається новий оперний сезон у Лондоні в опері Джакомо Пучіні.

Українські активісти та посольство України у Великобританії кілька місяців намагаються перешкодити виступу Нетребко в Лондоні: під Королівською оперою відбулися протести, понад 50 українських діячів культури, а також політики Великої Британії, Франції та Нової Зеландії підписали листа з вимогою вилучити виконавицю з програми.

Серед них Сергій Кислиця, Андрій Курков, Гелен Кларк та британський депутат Алекс Собель, Сергій Жадан, Мстислав Чернов.

Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур – це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам’яті тисяч загиблих українців,

– писав посол України в Британії Валерій Залужний.

Натомість усі спроби вплинути на ситуацію виявилися марними: Королівська опера не лише відкриває сезон виступами Нетребко, а на своєму сайті вже анонсувала її концерт у червні наступного року разом із російським піаністом.

Рішення щодо участі артиста ніколи не приймаються легковажно, і ми усвідомлюємо чутливість цих питань, особливо в контексті поточних геополітичних подій. Наша мета – завжди знаходити баланс між художньою цілісністю, свободою вираження поглядів та нашою відповідальністю як культурної інституції. Хоча перетин мистецтва та політики є складним, Анна публічно висловлювалася проти війни, попри особисті ризики, і ми вважаємо, що з цієї та інших причин її включення є правильним рішенням,

– відповів директор Королівської опери Алекс Бірд.

У Королівській опері наголошують, що Нетребко у березні 2022 року засудила російську агресію, живе в Австрії та має австрійське громадянство, а після початку повномасштабної війни до Росії не їздила.

Водночас у театрі не згадують про її донат у 1 мільйон рублів на користь Донецького оперного театру на окупованій території у 2014 році та про фото з прапором незаконного формування разом із сепаратистом Олегом Царьовим. Останнього в Україні підозрюють у держзраді – Царьов активно поширював пропаганду під час наступу на Київщину у 2022 році.

Українські активісти вбачають у непохитному захисті Нетребко пріоритет російських грошей над цінностями. Вони стверджують, що серед спонсорів опери можуть бути російські особи, які лобіюють виступ колишньої довіреної особи Путіна, а на заходи за її участі часто приходить заможна російська публіка за кордоном.

Засновниця організації Campaign for Ukraine і організаторка протестів проти виступів Нетребко у Лондоні Олена Іващенко розповіла, що за концертами, виставами чи виставками росіян, які публічно відмежувалися від агресії Росії, часто стоять російські фонди.

Досліджуючи кейс Анни Нетребко, ми виявили, що багаторічним спонсором Royal Opera House є Tsukanov Family Foundation, а її засновник Ігор Цуканов входить до ради директорів театру. Ми зробили офіційний запит із проханням надати список спонсорів постановки "Тоска", однак досі не отримали відповіді. Це не поодинокий випадок,

– наголосила Іващенко.

Хто така Анна Нетребко?