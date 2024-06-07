В Подмосковье убили Z-активиста Еговцева: его движение писало доносы на известных россиян
Под Москвой нашли мертвым сторонника путинской войны в Украине Антона Еговцева. Он был одним из ведущих лидеров движения "Зов народа", которое "прославилось" написанием доносов на известных российских деятелей.
Рассказывают, что мужчину зарезали возле его дома ночью 7 июня.
Смотрите также В российском Магадане вспыхнула 5-этажка: в сети показали момент взрыва
По меньшей мере 7 ножевых ранений
Об убийстве 37-летнего Еговцева сообщили сами участники организации в соцсетях.
Вынуждены рассказать, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, заместителя председателя движения "Зов Народа" Антона Еговцева. Его убили возле дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить,
– говорится в обращении.
Тем временем телеграм – каналы делают предположения по поводу того, за что именно могли убить пропагандиста. Приближенные к силовикам источники заявляют, что нападение было связано с деятельностью Еговцева.
Активиста мог зарезать сторонник, который преследовал его жену. Еговцев даже писал на него несколько заявлений в полицию. Впрочем, злоумышленник не прекращал угрожать его семье.
По данным одного из каналов, в день убийства заместитель главы "Зов народа" и его жена трижды звонили в милицию и сообщали о неизвестном, который дежурил возле их дома в Лобне.
Когда поступил третий звонок от соседки Еговцева, злоумышленник уже ломился в дверь их квартиры.
Предварительно, сталкер подстерег активиста возле дома и нанес ему множество ножевых ранений, по меньшей мере 7. Сейчас нападающий находится в больнице с ранением. Пострадавший успел дать ему отпор.
Убийца был влюблен в жену Z-активиста
В сети уже назвали имя вероятного убийцы пропагандиста. Им оказался 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Мужчина также проживал в Лобне, ранее работал специалистом в медицинской компании. С женой Антона Еговцева он был знаком еще с молодости, тогда же в нее и влюбился. А последние несколько месяцев преследовал супругов и угрожал.
Подозреваемый в убийстве активиста Еговцева Дмитрий Матвеев / Фото соцсети
Напомним, в Запорожье украинский FPV-дрон убил российского пропагандиста Еремина. Тот занимался дискредитацией нашей армии.