Горящая многоэтажка не новое явление для России. В стране – агрессоры ранее уже взрывались жилые дома – то ли от тотальной халатности, то ли в результате злостного умысла.

Смотрите также Оккупанты жалуются на неспокойную ночь в Крыму и над Азовским морем

В Магадане горит многоэтажка

На этот раз пожар на крыше дома в Магадане, городе на крайнем востоке России, произошел в результате ремонтных работ.

По крайней мере, это отмечают тамошние телеграмм – каналы.

Отмечается, что сначала на крыше пятиэтажки, расположенной на улице Карла Маркса, вспыхнул рубероид. После уже взорвался газовый баллон.

Справка: Рубероид – это не только кровельный, но и гидроизоляционный материал, который в строительстве используется для защиты фундаментов, подвалов и цоколей от влаги, осадков, поверхностных и высоко залегающих грунтовых вод.

Сообщается, что пострадавших нет, а пожар, который охватил 100 квадратных метров, удалось потушить.

Момент взрыва газового баллона на крыше дома в Магадане: смотрите видео

Пламя "съело" 17-этажку

14 марта страшный пожар возник в Твери. Там тоже во время ремонтных работ загорелся многоэтажный дом. Однако, тот раз все было гораздо больших масштабов. Гигантское пламя буквально поглотило 17-этажный дом. В сети показали видео с места инцидента.

Российские источники предполагали, что, вероятно, загорелся утеплитель на недостроенном доме, а потом огонь за считанные минуты захватил всю поверхность стены.

Местные телеграм писали, что рабочие вовремя успели выбежать на улицу, а потому удалось избежать жертв.

А недавно горело не где-то в глуши, а в Подмосковье. Оккупанты рассказывали о пожар на складе с газовыми баллонами в Подольске. Дым от пожара было видно за несколько километров от места происшествия. Предварительно, там расположен склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.