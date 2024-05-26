В России заявляют, что на складе с газовыми баллонами в подмосковном Подольске произошел пожар. В то же время местные утверждают, что слышали взрывы, передает 24 Канал.

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Дым видно за несколько километров

По словам местных, после взрыва они увидели пламя в районе складских помещений на улице Кутузовской.

В Подмосковье пожар: смотрите видео

Дым от пожара видно за несколько километров от места происшествия. По предварительной информации, там расположен склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.

Дым от пожара видно за несколько километров: смотрите видео

Точной информации о причинах возникновения пожара и пострадавших пока нет. На месте работает несколько расчетов МЧС.

В России мог загореться склад: смотрите фото

В Белгороде слышали взрывы