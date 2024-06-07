Российские СМИ пишут о сбивании БпЛА над различными регионами России. Неспокойной ночь выдалась также во временно оккупированном Крыму, передает 24 Канал.
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В России заявляют о сбитых дронах
Российское оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО ночью якобы уничтожили 11 БпЛА над Крымом, 8 – над Азовским морем. Кроме этого, там отметили, что еще 6 дронов сбили над Кубанью, 2 – над Белгородской областью и один над Ростовской.
Всего россияне заявляют о 28 сбитых беспилотниках. О жертвах или разрушениях не сообщают.
Оккупанты заявляют об атаке дронов в Луганске
- Поздно вечером, 6 июня, телеграмм-паблики начали писать о серии мощных взрывов во временно подконтрольном захватчикам Луганске.
- Как отмечают вражеские информационные ресурсы, именно беспилотники атаковали город Луганск. В то же время оккупанты поспешили отметить, что "работает противовоздушная оборона".
- Собственно, было слышно два мощных взрыва. Россияне уверяют, что системы ПВО сбили якобы два беспилотных летательных аппарата. Это подтвердил так называемый пресс-секретарь главаря квазиреспублики.