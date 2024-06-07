Палаюча багатоповерхівка не нове явище для Росії. У країні – агресорці раніше вже вибухали житлові будинки – чи то від тотальної недбалості, чи то внаслідок злісного умислу.

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У Магадані горить багатоповерхівка

Цього разу пожежа на даху будинку у Магадані, місті на крайньому сході Росії, сталася внаслідок ремотних робіт.

Принаймні, на цьому наголошують тамтешні телеграм – канали.

Зазначається, що спершу на даху п'ятиповерхівки, розташованій на вулиці Карла Маркса, спалахнув руберойд. Опісля вже вибухнув газовий балон.

Довідка: Руберойд – це не лише покрівельний, але й гідроізоляційний матеріал, який в будівництві використовується для захисту фундаментів, підвалів та цоколів від вологи, опадів, поверхневих та високо залягаючих ґрунтових вод.

Повідомляється, що постраждалих немає, а пожежу, яка охопила 100 квадратних метрів, вдалося загасити.

Момент вибуху газового балону на даху будинку у Магадані: дивіться відео

Полум'я "з'їло" 17-поверхівку

14 березня страшна пожежа виникла у Твері. Там теж під час ремонтних робіт загорівся багатоповерховий будинок. Однак, того разу все було набагато більших масштабів. Гігантське полум'я буквально поглинуло 17-поверховий будинок. У мережі показали відео з місця інциденту.

Російські джерела припускали, що, ймовірно, загорівся утеплювач на недобудованому будинку, а потім вогонь за лічені хвилини захопив усю поверхню стіни.

Місцеві телеграм писали, що робітники вчасно встигли вибігти на вулицю, а тому вдалося уникнути жертв.

А нещодавно палало не десь у глушині, а у Підмосков'ї. Окупанти розповідали про пожежу на складі з газовими балонами у Подільську. Дим від пожежі було видно за кілька кілометрів від місця події. Попередньо, там розташований склад із продажу технічних та медичних газових балонів.