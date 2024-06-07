У Підмосков'ї вбили Z-активіста Єговцева: його рух писав доноси на відомих росіян

Під Москвою знайшли мертвим прихильника путінської війни в Україні Антона Єговцева. Він був одним із провідних лідерів руху "Поклик народу", який "прославився" написанням доносів на відомих російських діячів.

Розповідають, що чоловіка зарізали біля його будинку вночі 7 червня.

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Щонайменше 7 ножових поранень

Про вбивство 37-річного Єговцева повідомили самі учасники організації у соцмережах.

Вимушені розповісти, що сьогодні вночі не стало нашого брата, друга, однодумця, заступника голови руху "Поклик Народу" Антона Єговцева. Його вбили біля будинку. Ведеться слідство. Це все, що поки що можемо повідомити,

– йдеться у зверненні.

: Організація "Поклик народу" здобула популярність завдяки доносам на публічних особистостей за їхню антивоєнну позицію, "аморальну" поведінку чи висловлювання. Так, учасники групи писали звернення до силовиків щодо Бі-2, Єльцин-центру, Максима Галкіна, Анастасії Івлєєвої та інших відомих росіян.

Тим часом телеграм – канали роблять припущення з приводу того, за що саме могли вбити пропагандиста. Наближені до силовиків джерела заявляють, що напад був пов'язаний з діяльністю Єговцева.

Активіста міг зарізати прихильник, який переслідував його дружину. Єговцев навіть писав на нього кілька заяв у поліцію. Втім, зловмисник не припиняв погрожувати його родині.

За даними одного із каналів, у день вбивства заступник очільника "Поклик народу" та його дружина тричі телефонували до правоохоронців і повідомляли про невідомого, який чергував біля їхнього будинку в Лобні.

Коли надійшов третій дзвінок від сусідки Єговцева, зловмисник вже ломився в двері їхньої квартири.

Попередньо, сталкер підстеріг активіста біля дому та завдав йому безліч ножових поранень, щонайменше 7. Наразі нападник перебуває у лікарні з пораненням. Потерпілий встиг дати йому відкоша.

Вбивця був закоханий у дружину Z-активіста

У мережі вже назвали ім'я ймовірного вбивці пропагандиста. Ним виявився 37-річний тренер з мотокросу Дмитрій Матвєєв. Чоловік також проживав у Лобні, раніше працював фахівцем у медичній компанії. З дружиною Антона Єговцева він був знайомий ще з молодості, тоді ж у неї і закохався. А останні кілька місяців переслідував подружжя та погрожував.

Підозрюваний у вбивстві активіста Єговцева Дмитрій Матвєєв / Фото соцмережі

Нагадаємо, на Запоріжжі український FPV-дрон вбив російського пропагандиста Єрьоміна. Той займався дискредитацією нашої армії.