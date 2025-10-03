Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении комитета, передает 24 Канал.

Читайте также Аптечные сети как поддержка национальной экономики: 4,5 миллиарда в бюджет и миллионы на армию

Почему у "Дарницы" упали продажи лекарств в аптеках?

По предварительной информации, с февраля 2025 года отмечается уменьшение объемов реализации лекарственных средств отечественных производителей, среди которых – препараты "Дарницы".

При этом в АМКУ считают, что спрос на эти лекарства оставался стабильным и он переориентировался на аналогичные препараты по более низкой цене.

Ранее "Дарница" обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы уменьшили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.