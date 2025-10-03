Укр Рус
3 жовтня, 21:22
АМКУ розпочав справу через падіння продажів ліків "Дарниці" в аптеках

Даша Птаховська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб'єктів господарювання, які входять до складу п'яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.

Про це йдеться в повідомленні комітету, передає 24 Канал

Чому в "Дарниці" впали продажі ліків в аптеках? 

За попередньою інформацією, з лютого 2025 року відзначається зменшення обсягів реалізації лікарських засобів вітчизняних виробників, серед яких – препарати "Дарниці". 

При цьому в АМКУ вважають, що попит на ці ліки залишався стабільним і він переорієнтувався на аналогічні препарати за нижчою ціною. 

Раніше "Дарниця" звернулася із заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.