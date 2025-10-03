Про це йдеться в повідомленні комітету, передає 24 Канал.

Чому в "Дарниці" впали продажі ліків в аптеках?

За попередньою інформацією, з лютого 2025 року відзначається зменшення обсягів реалізації лікарських засобів вітчизняних виробників, серед яких – препарати "Дарниці".

При цьому в АМКУ вважають, що попит на ці ліки залишався стабільним і він переорієнтувався на аналогічні препарати за нижчою ціною.

Раніше "Дарниця" звернулася із заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.