Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, – ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили, что против стрелявшего в побратимов нацгвардейца возбудили 3 уголовных дела. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении.

Нападавшего задержали. Об этом заявила спикер ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 27 января.

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Какие статьи открыли против Рябчука:

об умышленном убийстве;

похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов;

дезертирство.

Теперь прокуроры будут просить суд взять стрелка под стражу без права внесения залога.

Что еще сообщили в ГБР

Разыскиваемого нацгвардейца первым заметил прохожий мужчина. Это было тогда, когда Рябчук просил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить, где он находится.

Следователи проверяют информацию о травле Рябчука и драке, которая произошла несколько месяцев назад. Речь идет об информации от нардепа Юлии Яцик о том, что солдат предупредил драку между собратьями и рассказал о ней руководству. Однако начальники не одобрили никаких мер и назвали Артема "стукачем". После этого над нацгвардейцем начали издеваться в коллективе.

Детали трагедии в Днепре

Ночью на 27 января 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по своим собратьям на заводе "Южмаш". Из-за этого погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали, а 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Сначала нападавший сбежал с места происшествия, однако потом решил сам сдаться правоохранителям. В настоящее время он находится в СИЗО. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что суд может заключить в тюрьму Рябчука на пожизненный срок. Однако сначала мужчина должен пройти психиатрическую экспертизу.

Рябчука подозревают сразу по 3 делам: видео