Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, – ДБР
27 січня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.
Наразі нападника затримали. Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 27 січня.
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Які статті відкрили проти Рябчука:
- про умисне вбивство;
- викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів;
- дезертирство.
Тепер прокурори проситимуть суд взяти стрілка під варту без права внесення застави.
Що ще повідомили у ДБР
- Розшукуваного нацгвардійця першим помітив перехожий чоловік. Це було тоді, коли Рябчук просив випадкову жінку подзвонити у поліцію та повідомити, де він перебуває.
- Слідчі перевіряють інформацію про цькування Рябчука та бійку, яка трапилася кілька місяців тому. Мовиться про інформацію від нардепки Юлії Яцик про те, що солдат попередив бійку між побратимами й розповів про неї керівництву. Однак начальники не схвалили ніяких заходів й назвали Артема "стукачем". Після того з нацгвардійця почали знущатися у колективі.
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Уночі проти 27 січня 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш". Через це загинуло 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали, а 2 з них перебувають у важкому стані.
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