Рябчук небезпечний для суспільства

Нападника вже затримали й невдовзі помістять у СІЗО. Про це в ефірі телеканалу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

До теми З віруючої сім'ї та дуже спокійний: нові деталі про Артема Рябчука – стрільця з "Південмашу"

Висновки щодо мотиву Рябчука робитимуть після психіатричної експертизи. Тоді, за словами Геращенка, стане ясно, чи нападник стріляв у стані психічної збудженості, чи був повністю свідомий й відповідатиме як звичайна людина.

Я думаю, що суд дасть йому максимальну міру покарання – довічне ув'язнення. Іншого я б на місці суддів не давав. Такі люди небезпечні для суспільства,

– сказав Геращенко.

Деталі трагедії у Дніпрі

Уночі проти 27 січня на заводі "Південмаш" 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по своїх товаришах.

Внаслідок цього загинуло 4 військовослужбовців та цивільна жінка.

Ще 5 людей постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Після стрілянини Рябчук втік. У селі Підгородному нацгвардієць попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває.

Знайомі нападника не можуть повірити у трагедію. Вони розповіли ЗМІ, що Артем непогано вчився у технікумі, був дисциплінований й однолітки його поважали.

Водночас, коли Рябчука затримали й почали допитувати, він почувався самовпевненим та посміхався. Про вбивство розповів спокійно.

Зверніть увагу! У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальну справу щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років

Дивіться відео про стрілянину на "Південмаші":