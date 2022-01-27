Рябчук небезпечний для суспільства

Нападника вже затримали й невдовзі помістять у СІЗО. Про це в ефірі телеканалу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

До теми З віруючої сім'ї та дуже спокійний: нові деталі про Артема Рябчука – стрільця з "Південмашу"

Висновки щодо мотиву Рябчука робитимуть після психіатричної експертизи. Тоді, за словами Геращенка, стане ясно, чи нападник стріляв у стані психічної збудженості, чи був повністю свідомий й відповідатиме як звичайна людина.

Деталі трагедії у Дніпрі

Дивіться відео про стрілянину на "Південмаші":