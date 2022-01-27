Рябчук опасен для общества

Нападавшего уже задержали и вскоре поместят в СИЗО. Об этом в эфире телеканала заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

К теме Из верующей семьи и очень спокоен: новые детали об Артеме Рябчуке – стрелке из "Южмаша"

Выводы по поводу мотива Рябчука будут делать после психиатрической экспертизы. Тогда, по словам Геращенко, станет ясно, стрелял ли нападающий в состоянии психической возбужденности, был ли полностью адекватным и будет отвечать как обычный человек.

Я думаю, что суд даст ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Иного я бы на месте судей не давал. Такие люди опасны для общества,
– сказал Геращенко.

Детали трагедии в Днепре

Смотрите видео о стрельбе на "Южмаше":