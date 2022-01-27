Рябчук опасен для общества
Нападавшего уже задержали и вскоре поместят в СИЗО. Об этом в эфире телеканала заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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Выводы по поводу мотива Рябчука будут делать после психиатрической экспертизы. Тогда, по словам Геращенко, станет ясно, стрелял ли нападающий в состоянии психической возбужденности, был ли полностью адекватным и будет отвечать как обычный человек.
Я думаю, что суд даст ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Иного я бы на месте судей не давал. Такие люди опасны для общества,
– сказал Геращенко.
Детали трагедии в Днепре
- Ночью на 27 января на заводе "Южмаш" 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по своим товарищам.
- В результате погибли 4 военнослужащих и гражданская женщина.
- Еще 5 человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- После стрельбы Рябчук скрылся. В селе Подгородном нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.
- Знакомые нападавшего не могут поверить в трагедию. Они рассказали СМИ, что Артем неплохо учился в техникуме, был дисциплинирован и сверстники его уважали.
- В то же время, когда Рябчука задержали и начали допрашивать, он чувствовал себя самоуверенным и улыбался. Об убийстве рассказал спокойно.
Смотрите видео о стрельбе на "Южмаше":