Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, стрілка спровокували саме позастатутні відносини.

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Які можливі мотиви

"Мені здається, його могли "травити" та насміхатись над ним. Можливо, створювали умови, які не сумісні з нормальним несенням служби", – зауважив Ступак.

Він зазначив, що слідчі мають з'ясувати, чи був у Рябчука конфлікт, а якщо так – то з ким. Крім того, правоохоронці повинні дізнатись, як на це реагували його командири.

Якщо жодної реакції не було – це певним чином могло спровокувати хлопця на такі дії. Скажемо так – він не знайшов правди, тому вирішив здобути її сам. Іван Ступак Експерт Українського інституту майбутнього

Скільки триватиме розслідування

За словами Ступака, слідство також має з'ясувати чи особи, які загинули, безпосередньо конфліктували з Рябчуком. Оскільки, це вже буде зовсім інша історія, якщо він розстріляв людей, не маючи з ними прямої конфронтації.

Експрацівник СБУ зазначив, що таке розслідування не буде швидким. На його думку, перші результати будуть не менш ніж за місяць.

Питання на рівні ВРУ

Також Ступак підкреслив, що хотів би побачити результати роботи Верховної Ради стосовно цього питання. Тобто спеціальний парламентський комітет, який займається контролем за правоохоронними органами, має провести засідання, на яке запросить працівників та посадовців Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ.

На цьому засіданні Нацгвардія та МВС повинні прозвітувати, що відбулося. Крім того, зазначити, яких заходів вони вжили, щоб такий випадок не повторився. Іван Ступак Експерт Українського інституту майбутнього

Ступак розповів про ймовірні мотиви стрілка: дивіться відео



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