Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, стрелка спровоцировали именно неуставные отношения.

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Какие возможны мотивы

"Мне кажется, его могли "травить" и подтрунивать над ним. Возможно, создавали условия, которые не совместимы с нормальным несением службы", – отметил Ступак.

Он отметил, что следователи должны выяснить, был ли у Рябчука конфликт, а если да – то с кем. Кроме того, правоохранители должны узнать, как на это реагировали его командиры.

Если никакой реакции не было – это определенным образом могло спровоцировать парня на такие действия. Скажем так – он не нашел правды, поэтому решил добыть ее сам. Иван Ступак Эксперт Украинского института будущего

Сколько продлится расследование

По словам Ступака, следствие также должно выяснить конфликтовали ли лица, которые погибли, непосредственно с Рябчуком. Поскольку, это уже будет совсем другая история, если он расстрелял людей, не имея с ними прямой конфронтации.

Бывший работник СБУ отметил, что такое расследование не будет быстрым. По его мнению, первые результаты будут не менее чем за месяц.

Вопросы на уровне ВРУ

Также Ступак подчеркнул, что хотел бы увидеть результаты работы Верховной Рады по этому вопросу. То есть специальный парламентский комитет, который занимается контролем за правоохранительными органами, должен провести заседание, на которое пригласит работников и должностных лиц Национальной гвардии и Министерства внутренних дел.

На этом заседании Нацгвардия и МВД должны отчитаться, что произошло. Кроме того, отметить, какие меры они приняли, чтобы такой случай не повторился. Иван Ступак Эксперт Украинского института будущего

Ступак рассказал о вероятных мотивах стрелка: смотрите видео

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