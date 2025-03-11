Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что на этой неделе в Украине будет изменение синоптических процессов. На нашу территорию уже будет влиять поле пониженного атмосферного давления. Придут атмосферные фронты с запада. Они принесут осадки разной интенсивности, – от небольших до умеренных дождей.

Осадки начнутся с западных областей. 11 – 12 марта в Карпатах местами даже могут быть значительные дожди. В среду и четверг влияние атмосферных фронтов распространится и на большинство северных и центральных областей.

Ожидается усиление ветра. Он будет южного, юго-западного направления 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах до 15 марта в части областей, в частности, западных, дожди будут идти несколько дней подряд.

Где и когда будут дожди / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, температурный фон продолжает определять влажная теплая воздушная масса. Поэтому в большинстве регионов температура будет несколько выше климатической нормы для марта.

Ночью 12 – 13 марта уже будет +4 – +9 градусов. Синоптик объяснила, что из-за увеличения облачности не так сильно будет охлаждать воздух в ночные часы. Дневные максимумы также довольно-таки высокие. В частности, +13 – +19 градусов, а на юге даже до +22 градусов.

Несколько прохладнее будет разве что на побережье морей. Там еще не так сильно прогревается. Ожидается +7 – +12 градусов.

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, что март всегда преимущественно более сухой. Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметра, в Карпатах местами возможно 50 – 74 миллиметра. Это меньше нормы.

Краткая справка. По климатическим характеристикам, среднее месячное количество осадков в марте составляет 26 – 51 миллиметр, на Закарпатье и в горных районах местами 56 – 106 миллиметров, а на высокогорье Карпат до 135 миллиметров.