Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Непогода в Карпатах и на Закарпатье
Так, во второй половине дня 10 марта и 11 – 12 марта в Карпатах усилится ветер. Ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье даже 25.
Днем 11 марта и в течение суток 12 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (I уровень опасности, желтый),
– отметили в Укргидрометцентре.
В Карпатах и на Закарпатье будет непогода / Скриншот с Укргидрометцентра
Дожди в Украине
- Синоптики прогнозировали, что 11 марта в западных областях, 12 – 13 марта и в северных и большинстве центральных будут умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории без осадков.
- Ближайшей ночью +1 – +6 градусов, в западных областях, 12 – 13 марта в Украине +4 – +9 градусов. Днем +13 – +19 градусов. На Юге до +22 градусов, на побережье морей +7 – +12.
- Ветер южный и юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах порывы 15 – 20 метров в секунду.