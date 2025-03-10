Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода у Карпатах і на Закарпатті

Так, у другій половині дня 10 березня й 11 – 12 березня у Карпатах посилиться вітер. Очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї навіть 25.

Удень 11 березня та впродовж доби 12 березня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий),

– наголосили в Укргідрометцентрі.

У Карпатах і на Закарпатті вируватиме негода / Скриншот з Укргідрометцентру

Дощі в Україні