Израиль нанес авиаудар по столице Ливана: цель – один из командиров "Хезболлы"
Источник:Reuters
В ливанской столице Бейруте 30 июля слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что удар был нанесен по объекту "Хезболлы".
В результате этого мог быть ликвидирован высокопоставленный главарь этой группировки. На месте происшествия также вспыхнул пожар.
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Что известно о взрывах и пожаре в Ливане
Журналисты Reuters сообщили, что около 19:40 30 июля в Бейруте прогремел громкий взрыв и было видно клуб дыма, поднимавшийся над южным пригородом. Именно там расположены объекты ливанской вооруженной группировки "Хезболла".
В Бейруте на место взрыва отправились спасательные службы: смотрите видео
Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский удар был нацелен на территорию вокруг совета Шуры Хезболлы в столичном районе Харет-Хрейк.
Впоследствии в Армии обороны Израиля подтвердили удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что осуществили целенаправленный удар по ливанской столице по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждал-Шамсе и смерть многих израильских граждан несколькими днями ранее.
ЦАХАЛ атаковал объект "Хезболлы" в Ливане: смотрите видео
По предварительным данным, в результате этого удара был убит один из высокопоставленных участников "Хезболлы" Хаджи Мохсан или Фуад Шукр. Его также разыскивали Соединенные Штаты за участие во взрыве 1983 года казарм морской пехоты США в Бейруте.
На самом месте происшествия в результате удара обвалилось здание, а в небо поднялся густой столб дыма.
Последствия атаки ЦАХАЛ по Бейруту: смотрите видео
Журналисты The Times of Israel отметили, что через несколько минут после того, как ЦАХАЛ подтвердил удар по командиру "Хезболлы" в Бейруте, израильский министр обороны Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа "пересекла красную линию".
Сейчас информации о том, был ли убит командир "Хезболлы" после атаки, не уточняется. Информации о жертвах атаки на Бейрут пока нет.
В Бейруте на месте происшествия был дым: смотрите видео
К слову, "Хезболла" атаковала 27 июля футбольный стадион в городе Мадждаль-Шамс. по меньшей мере 12 человека погибли, все жертвы – это дети в возрасте от 10 до 20 лет. Также в результате этой атаки более 30 человек были ранены.