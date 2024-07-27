Напряжение на Ближнем Востоке нарастает. Израиль обвинил "Хезболлу" в ракетной атаке на Мадждаль-Шамс.

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Переступление за "красную линию"

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, боевики массированно обстреляли ракетами город на Голанских высотах. Один из снарядов попал в футбольное поле. По меньшей мере 10 человек погибли. Все жертвы – это дети в возрасте от 10 до 20 лет.

Также более 30 человек ранены. В госпиталь поступило 26 пострадавших. Пятеро сейчас находятся на лечении в травматологическом отделении, 11 – в состоянии средней тяжести и 10 имеют легкие травмы.

Между тем "Хезболла" отрицает свою причастность к удару по Мадждаль-Шамс, а в МИД Израиля отмечают, что боевики переступили "красную линию".

Справка: Мадждаль-Шамс – это город на Голанских высотах, расположенный в южном подножии горы Гермон.

К слову, ЦАХАЛ ударил по школе в Секторе Газы. Силы Израиля сами сообщили об атаке и заявили, что ХАМАС якобы использовал ее как военную базу. Известно о 30 погибших и более 100 раненых. Журналисты отмечают, что пострадали гражданские, в частности дети и женщины.