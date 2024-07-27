Напруження на Близькому Сході наростає. Ізраїль звинуватив "Хезболлу" у ракетній атаці на Мадждал Шамс.

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Переступ за "червону лінію"

Як повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ, бойовики масовано обстріляли ракетами місто на Голанських висотах. Один зі снарядів влучив у футбольне поле. Щонайменше 10 людей загинуло. Усі жертви – це діти віком від 10 до 20 років.

Також понад 30 осіб поранено. До госпіталю надійшло 26 постраждалих. П'ятеро зараз перебувають на лікуванні в травматологічному відділенні, 11 – у стані середньої тяжкості та 10 мають легкі травми.

Тим часом Хезболла заперечує свою причетність до удару по Мадждал Шамс, а у МЗС Ізраїлю наголошують, що бойовики переступили "червону лінію".

Довідка: Мадждал Шамс – це місто на Голанських висотах, розташоване в південному підніжжі гори Гермон.

До слова, ЦАХАЛ ударив по школі в Секторі Гази. Сили Ізраїлю самі повідомили про атаку і заявили, що ХАМАС нібито використовував її як військову базу. Відомо про 30 загиблих та понад 100 поранених. Журналісти зазначають, що постраждали цивільні, зокрема діти і жінки.