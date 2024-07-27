Ізраїль завдав авіаударів по школі, яку використовують переміщені палестинці в центральній частині Сектору Гази. Журналісти Associated Press побачили мертвого малюка в машині швидкої допомоги та тіла, накриті ковдрами.

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Що відомо про атаку

ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС буцімто використовував комплекс як схованку для керівництва та планування атак проти Ізраїлю. Також, за заявою Ізраїлю, там бойовики нібито розробляли та зберігали велику кількість зброї.

"Перед ударом було вжито багатьох заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, зокрема використання відповідних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку, – заявили в армії Ізраїлю.

Серед загиблих є жінки та діти

Однак МОЗ Палестини повідомило, що внаслідок удару загинули щонайменше 30 цивільних людей, ще понад 100 зазнали поранень. Повідомляється, що серед загиблих було 7 дітей та 7 жінок.

Служба цивільної оборони Сектору Гази сказала, що у школі перебували переселенці. Також там був розміщений медичний пункт.

Журналісти BBC та Associated Press пишуть, що серед завалів видно закривавлених дітей.

За словами лікарів Аль-Акса, куди доставили постраждалих, у багатьох поранених ампутовані верхні або нижні кінцівки. Також в результаті атаки їхні тіла отримали серйозні опіки. Про це повідомляє Al Jazeera.