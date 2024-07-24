Відповідну ініціативу політик озвучив під час свого виступу в Конгресі США у середу, 24 липня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис, опублікований на каналі Washington Post.

Дивіться також Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки

Прем'єр Ізраїлю пропонує створити аналог НАТО

Нетаньяху зазначив, що після Другої світової війни США створили безпековий альянс у Європі для протидії зростаючій радянській загрозі, маючи на увазі НАТО.

За його словами, аналогічний альянс можна створити на Близькому Сході для протидії іранській загрозі.

Подібним чином (як це було після Другої світової – 24 Канал) США та Ізраїль можуть викувати такий безпековий альянс на Близькому Сході, щоб протистояти зростаючій іранській загрозі.

Прем'єр-міністр також запропонував назвати цей альянс Альянсом Авраама, посилаючись на "Угоди Авраама", підписані Ізраїлем у 2020 та 2021 роках із низкою арабських країн для нормалізації відносин.

Зверніть увагу! Нетаньяху акцентував, що до відповідного блоку мають бути запрошені всі країни, які мають мирні угоди з Ізраїлем або планують їх підписати.

Згадаємо, 24 липня Нетаньяху планує зустрітися з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Проте, вочевидь, основною метою його візиту до США є зустріч з президентом Джо Байденом та виступ у Конгресі Сполучених Штатів.

Дивіться також Ні Китай, ні США не зацікавлені в цьому: що чекає на Іран, який може отримати збагачений уран

Водночас Ізраїль та "Хезболла" на межі нового конфлікту, що може зачепити Україну. У Business Insider попередили, що у разі загострення Ізраїлю знадобиться більше боєприпасів, що вплине на постачання зброї Україні.