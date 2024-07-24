Як пише Business Insider, якщо між Ізраїлем та ісламістським рухом спалахне щось на кшталт того, що відбувається у Секторі Гази, то ситуація погіршиться. Адже країни Заходу не можуть забезпечити Україну достатньою кількість озброєння, а у такому разі частину доведеться віддавати ще й Ізраїлю.

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Україна постраждає, якщо Ізраїль вдереться до Лівану

Ізраїль і Хезболла, бойове угруповання, яке підтримується Іраном, що діє з Лівану, регулярно обмінюються вогнем після того, як ХАМАС влаштував свою транскордонну терористичну атаку з Гази на Ізраїль 7 жовтня. Попри те, що ця боротьба досі була стримана в прикордонному регіоні, вона може перерости у ширшу війну,

– йдеться у матеріалі.

Зазначається, що минулого місяця речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що "зростальна" агресія "Хезболли" ставить Ізраїль на межу того, що може стати "ширшою ескалацією, яка може мати руйнівні наслідки для Лівану та всього регіону".

Видання стверджує, що наразі спостерігається посилення транскордонного вогню, військово-повітряні сили Ізраїлю перехоплюють усе більше ракет та проводять операції проти військових баз "Хезболли" на півдні Лівану.

Експерти кажуть, що у разі посилення напруги, яка б переросла в повномасштабний збройний конфлікт, Ізраїлю знадобилося б більше боєприпасів, що негативно вплинуло б на й без того напружене артилерійське виробництво Заходу.

Це звісно, що вплине й на перебіг війни в Україні та підтримку нашої держави з боку союзників.

"Захід уже перебуває під значним тиском лише для того, щоб задовольнити попит на артилерію для війни в Україні. Тому будь-який новий конфлікт, хай то на Близькому Сході чи деінде, посилить проблеми з постачанням тут", – заявив директор Програми стратегії та доктрини ВПС проєкту RAND Рафаель Коен.

Водночас заступниця директора програми передової оборони Центру стратегії та безпеки Скоукрофта Атлантичної ради Кетрін Левантовська також вважає, що Україна може постраждати від наслідків нової війни Ізраїля.

За її словами, перенаправлення артилерії на Ізраїль суттєво завадить військовим операціям України, змусить її скоротити свої зусилля та зрештою зменшить шанси на утримання стратегічних позицій і територій.

Нещодавно Bloomberg писало, що "Хезболла" випустила понад 200 ракет і безпілотників по військових базах Ізраїлю в знак помсти за вбивство свого ватажка. Ізраїльські війська відповіли на атаку "Хезболли", завдаючи ударів по пускових установках в Лівані.