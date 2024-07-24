Как пишет Business Insider, если между Израилем и исламистским движением вспыхнет что-то вроде того, что происходит в Секторе Газа, то ситуация ухудшится. Ведь страны Запада не могут обеспечить Украину достаточным количеством вооружения, а в таком случае часть придется отдавать еще и Израилю.

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Украина пострадает, если Израиль вторгнется в Ливан

Израиль и Хезболла, боевая группировка, которая поддерживается Ираном, действующая из Ливана, регулярно обмениваются огнем после того, как ХАМАС устроил свою трансграничную террористическую атаку из Газы на Израиль 7 октября. Несмотря на то, что эта борьба до сих пор была сдержана в приграничном регионе, она может перерасти в более широкую войну,

– говорится в материале.

Отмечается, что в прошлом месяце представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что "растущая" агрессия "Хезболлы" ставит Израиль на грань того, что может стать "более широкой эскалацией, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона".

Издание утверждает, что сейчас наблюдается усиление трансграничного огня, военно-воздушные силы Израиля перехватывают все больше ракет и проводят операции против военных баз "Хезболлы" на юге Ливана.

Эксперты говорят, что в случае усиления напряжения, которое бы переросло в полномасштабный вооруженный конфликт, Израилю понадобилось бы больше боеприпасов, что негативно повлияло бы на и без того напряженное артиллерийское производство Запада.

Это конечно, что повлияет и на ход войны в Украине и поддержку нашего государства со стороны союзников.

"Запад уже находится под значительным давлением только для того, чтобы удовлетворить спрос на артиллерию для войны в Украине. Поэтому любой новый конфликт, будь то на Ближнем Востоке или где-нибудь, усилит проблемы с поставками здесь", – заявил директор Программы стратегии и доктрины ВВС проекта RAND Рафаэль Коэн.

В то же время заместитель директора программы передовой обороны Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета Кэтрин Левантовская также считает, что Украина может пострадать от последствий новой войны Израиля.

По ее словам, перенаправление артиллерии на Израиль существенно помешает военным операциям Украины, заставит ее сократить свои усилия и в конце концов уменьшит шансы на удержание стратегических позиций и территорий.

Недавно Bloomberg писало, что "Хезболла" выпустила более 200 ракет и беспилотников по военным базам Израиля в знак мести за убийство своего главаря. Израильские войска ответили на атаку "Хезболлы", нанося удары по пусковым установкам в Ливане.