Соответствующую инициативу политик озвучил во время своего выступления в Конгрессе США в среду, 24 июля. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись, опубликованную на канале Washington Post.

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Премьер Израиля предлагает создать аналог НАТО

Нетаньяху отметил, что после Второй мировой войны США создали альянс безопасности в Европе для противодействия растущей советской угрозе, имея в виду НАТО.

По его словам, аналогичный альянс можно создать на Ближнем Востоке для противодействия иранской угрозе.

Подобным образом (как это было после Второй мировой – 24 Канал) США и Израиль могут выковать такой альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе.

Премьер-министр также предложил назвать этот альянс Альянсом Авраама, ссылаясь на "Соглашения Авраама", подписанные Израилем в 2020 и 2021 годах с рядом арабских стран для нормализации отношений.

Обратите внимание! Нетаньяху акцентировал, что в соответствующий блок должны быть приглашены все страны, которые имеют мирные соглашения с Израилем или планируют их подписать.

Вспомним, 24 июля Нетаньяху планирует встретиться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Однако, очевидно, основной целью его визита в США является встреча с президентом Джо Байденом и выступление в Конгрессе Соединенных Штатов.

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В то же время Израиль и "Хезболла" на грани нового конфликта, что может задеть Украину. В Business Insider предупредили, что в случае обострения Израилю понадобится больше боеприпасов, что повлияет на поставки оружия Украине.