Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, если Иран получит обогащенный уран, то ему будет не сложно изготовить ядерное оружие. Эта страна имеет ракетоносители, которые уже тестируют.

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Кому может угрожать иранское оружие

Игорь Рейтерович отметил, что главным объектом для возможной атаки со стороны Ирана прежде всего является Израиль. Однако мала вероятность, что мировые лидеры допустят появление ядерного оружия в этой стране.

По мнению политолога, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о шансах изготовления обогащенного урана является сигналом для мира, что надо обратить внимание на опасность этого региона.

Ни Китай, ни США не заинтересованы, чтобы клуб ядерных держав рос. Китайцы могут давить на Иран, чтобы там не делали это оружие,

– сказал Рейтерович.