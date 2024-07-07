Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он подчеркнул, что все равно главной движущей силой в Иране является Аятолла.

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"Стратегическая задача Ирана – получить свое ядерное оружие никуда не делась. Они будут идти в различные переговоры, соглашения, которые никак не будут останавливать создание собственного ядерного оружия. Тегерану, вероятнее всего, нужны дополнительные ресурсы, которые они будут вкладывать в ядерное оружие", – сказал он.

Иран не изменит курс

Тарас Загородний отметил, что после выборов в Иране ничего не изменится. Сейчас формируется "ось зла", которая будет противостоять Западу. Это Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Возможно, еще присоединится Сирия.

Политолог предположил, что идет к глобальному конфликту. Последний саммит ШОС показал, что "ось зла" и дальше будет продвигать свою повестку дня, демонтаж международного права. Однако не исключено, что Иран будет продвигать какое-то соглашение.

Не исключено, что они пообещают: "Проведем сделку, ослабления какие-то, верните деньги, которые заморожены, дайте возможность экспортировать больше нефти". Но ресурсы будут идти только в вооружение, наращивание военной мощи и так далее. Поэтому я не верю в реформы. Стратегически они будут идти в этом направлении,

– считает он.

Выборы в Иране: кратко

Президент Ирана Ибрагим Раиси 19 мая погиб в результате падения вертолета. На борту было 9 человек.

В стране проводили выборы президента. Победу одержал 69-летний Масуд Пезешкиан. Он является сторонником реформ и ранее обещал "открыть страну миру". За него во втором туре президентских выборов проголосовали почти 16,4 миллиона иранцев, что равно 53,6% поддержки.