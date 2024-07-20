Такое мнение озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо, передает 24 Канал.

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Иран может получить материал для ядерного оружия

Блинкен объяснил, что из-за развала так называемой иранской ядерной сделки Тегеран ускоренно наращивает потенциал технологии обогащения урана.

Вместо того чтобы быть по меньшей мере за год до прорыва в возможности производить расщепляемый материал для ядерного оружия, Иран сейчас, вероятно, за одну или две недели до этого,

– заявил госсекретарь США.

В то же время Энтони Блинкен уточнил, что Иран еще не разработал ядерного оружия, но делает ощутимые шаги в этом направлении. Ранее СМИ также сообщали, что Иран якобы имеет достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб.

К слову, недавно в России в очередной раз прибегли к ядерным угрозам. В российском МИД заявили, что страна-агрессор не исключает новых развертываний ядерных ракет в ответ на запланированное США размещения обычных вооружений большой дальности в Германии.