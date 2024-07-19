Так, заместитель спикера Ведант Пател отметил, что любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок вызывает беспокойство.

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Заместитель представителя Госдепа отметил, что США продолжит обращать на это пристальное внимание.

Это то, что россияне делают и говорят, и они часто бьют себя в грудь – в течение достаточно длительного времени, начиная даже с первых месяцев их агрессии в Украине. Поэтому я просто не хочу спекулировать. Но мы, конечно, продолжаем внимательно следить за ситуацией,

– подчеркнул Ведант Пател.

Добавим, ранее Германия и США объявили о договоренности по размещению американских ракет большой дальности на территории ФРГ с 2026 года. В Белом доме заявили, что использование этих передовых возможностей продемонстрирует преданность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское комплексное сдерживание.