Ракеты США планируют установить в 2026 году. Об этом было объявлено на брифинге представителем федерального правительства Штеффеном Гебештрайтом.

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Как в Германии отреагировали на угрозы Кремля

Гебештрайт отметил, что Берлин принял во внимание очередные угрозы со стороны Кремля, но не услышал ничего нового.

Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы,

– заметил он.

Впрочем, представитель все же признал, что "подобные заявления в принципе всегда надо воспринимать серьезно". Гебештрайт подчеркнул, что пока невозможно обсуждать с Россией возможные инициативы по разоружению, ведь "Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше".

Почему США решили установить ракеты в Германии

Гебештрайт напомнил, что российское руководство несколько лет назад вышло из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и активно разрабатывает и размещает новое вооружение вблизи границ.

Поэтому эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости неядерной компоненты сдерживания в центре Европы, в частности в Германии,

– сказал правительственный представитель.

Он добавил, что Берлин ведет переговоры с коллегами в Великобритании, Франции, Италии и другими по разработке такого оружия, а пока Европа будет разрабатывать собственное оружие, США решили параллельно разместить некоторые из своих систем с 2026 года. Правительство ФРГ приветствует такое решение.

"Речь идет о сдерживании. Оружие должно быть дальнобойным и очень точным, оно должно предотвратить намерения атаковать Германию", – подчеркнул Гебештрайт.

Он также отметил важность возвращения к механизмам разоружения и переговорных каналов с российской стороной.

Представитель МИД Себастьян Фишер добавил, что Германия не позволит себя запугать такими заявлениями со стороны Кремля.

Напомним, что ранее Песков заявил о том, что размещение "Томагавков" в Германии, приблизит "холодную войну". Он также пообещал, что Россия "учтет это", комментируя решение США.