В Европе такое дальнобойное оружие не размещали с 1980-х, а конкретно в Германии – со времен холодной войны. Россияне уже обещали, что будут реагировать военным образом, "без нервов и эмоций".

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Уверенными шагами приближаемся к холодной войне. Все это уже было,

– заявил Песков.

Он обвинил Германию, США, Францию и Великобританию в том, что они непосредственно участвуют в конфликте "вокруг Украины", и "возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием".

"Все это делается, чтобы подавить нашу страну и гарантировать наше стратегическое поражение", – сказал Песков.

Он пообещал, что Россия "учтет это" и что вообще это "не повод для пессимизма, даже наоборот – надо собраться и использовать весь наш очень богатый потенциал".

Ранее в похожем ключе высказался Роберт Фицо. Он сказал, что из-за вступления Украины в НАТО может начаться Третья мировая.