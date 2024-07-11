Кроме того, важное значение имеют системы, которые будут переданы вместе с самолетами. В эфире 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, от чего зависит успешность работы F-16.

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Важный шаг для Украины

После прибытия самолетов F-16 украинские Воздушные силы делают настоящий исторический шаг вперед. Его нельзя недооценивать.

Очевидно, что появление и наличие небольшого количества самолетов не переломит ход событий в войне. Однако это чрезвычайно важный шаг для создания украинских Воздушных сил западного типа. В будущем это придаст Украине возможностей как для защиты неба, так и для нанесения ударов по противнику,

– сказал Шарп.

Важно! Государственный секретарь США Энтони Блинкен 10 июля заявил, что первые истребители из Дании и Нидерландов "на пути в Украину".

Сначала F-16 будут активно действовать даже для решения базисных задач противовоздушной обороны. К примеру, охота за беспилотниками типа "Шахед" и крылатыми ракетами.

По мнению Шарпа, это будет первая миссия на первом этапе, а дальше с приобретением опыта миссии самолетов будут расширяться.

Что могут делать F-16 в украинском небе

Решающим инструментом, который меняет ход боевых действий, является не несколько самолетов или даже много десятков самолетов, а Воздушные силы как комплексный механизм, в котором боевые самолеты – это наконечник копья.

Чтобы они (Воздушные силы ВСУ – 24 Канал) функционировали как очень эффективный механизм, нужно работать над этим годами,

– подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

Например, если мы говорим о попытках противостоять российской авиации в районе линии фронта, ключевым моментом является то, какие ракеты будут на этих самолетах.

Самолеты – это все, что касается ПВО страны против крылатых ракет и беспилотников. Далее после приобретения опыта F-16 могут быть более активно привлечены для ударных миссий, в частности для истребительных,

– сказал Шарп.

F-16 в любом случае будут более эффективными для использования противорадарных ракет AGM-88 HARM, чем МиГ-29 и Су-27, которые сейчас используют украинцы. Поэтому российскому ПВО будет сложнее в районе линии фронта.

Если удастся отогнать российскую авиацию в определенной степени от линии фронта, создать ей менее комфортные условия, то на земле немедленно почувствуют облегчение,

– добавил военный обозреватель из Израиля.

Также истребители F-16 эффективнее забрасывают высокоточные бомбы американского или французского производства на большую дистанцию, чем это делают советские самолеты. Не исключена их адаптация для ударов по кораблям.