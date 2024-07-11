Крім того, важливе значення мають системи, які будуть передані разом з літаками. В етері 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів, від чого залежить успішність роботи F-16.

До теми Усе це є на складах, вони можуть брати участь у боях, – Подоляк про необхідні Україні 128 F-16

Важливий крок для України

Після прибуття літаків F-16 українські Повітряні сили роблять справжній історичний крок уперед. Його не можна недооцінювати.

Очевидно, що поява та наявність невеликої кількості літаків не переламає перебіг подій у війні. Однак це надзвичайно важливіший крок для створення українських Повітряних сил західного типу. У майбутньому це додасть Україні можливостей як для захисту неба, так і для завдання ударів по противнику,

– мовив Шарп.

Важливо! Державний секретар США Ентоні Блінкен 10 липня заявив, що перші винищувачі з Данії та Нідерландів "на шляху до України".

Спершу F-16 активно діятимуть навіть для вирішення базисних завдань протиповітряної оборони. Наприклад, полювання за безпілотниками типу "Шахед" й крилатими ракетами.

На думку Шарпа, це буде перша місія на першому етапі, а от далі з набуттям досвіду місії літаків розширюватимуться.

Що можуть робити F-16 в українському небі

Вирішальним інструментом, який змінює хід бойових дій, є не кілька літаків або навіть багато десятків літаків, а Повітряні сили як комплексний механізм, в якому бойові літаки – це наконечник списа.

Аби вони (Повітряні сили ЗСУ – 24 Канал) функціонували як дуже ефективний механізм, потрібно працювати над цим роками,

– наголосив військовий оглядач з Ізраїлю.

Наприклад, якщо ми говоримо про спроби протистояти російської авіації в районі лінії фронту, ключовим моментом є те, які ракети будуть на цих літаках.

Літаки – це все, що стосується ППО країни проти крилатих ракет та безпілотників. Далі після набуття досвіду F-16 можуть бути більш активно залучені для ударних місій, зокрема для винищувальних,

– мовив Шарп.

F-16 у будь-якому випадку будуть більш ефективними для використання протирадарних ракет AGM-88 HARM, ніж МіГ-29 й Су-27, які зараз використовують українці. Тож російському ППО буде складніше в районі лінії фронту.

Якщо вдасться відігнати російську авіацію певною мірою від лінії фронту, створити їй менш комфортні умови, то на землі негайно відчують полегшення,

– додав військовий оглядач з Ізраїлю.

Також винищувачі F-16 ефективніше закидають високоточні бомби американського чи французького виробництва на більшу дистанцію, ніж це роблять радянські літаки. Не виключена їх адаптація для ударів по кораблях.