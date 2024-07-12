У Європі таку далекобійну зброю не розміщували з 1980-х, а конкретно в Німеччині – з часів холодної війни. Росіяни вже обіцяли, що будуть реагувати військовим чином, "без нервів та емоцій".

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Упевненими кроками наближаємося до холодної війни. Усе це вже було,

– заявив Пєсков.

Він звинуватив Німеччину, США, Францію та Велику Британію в тому, що вони безпосередньо беруть участь у конфлікті "довкола України", та "повертаються всі атрибути холодної війни з конфронтацією та прямим протистоянням".

"Усе це робиться, щоб подавити нашу країну та гарантувати нашу стратегічну поразку", – сказав Пєсков.

Він пообіцяв, що Росія "врахує це" і що взагалі це "не привід для песимізму, навіть навпаки – треба зібратися та використати весь наш дуже багатий потенціал".

Раніше у схожому ключі висловився Роберт Фіцо. Він сказав, що через вступ України до НАТО може розпочатися Третя світова.