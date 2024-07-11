Фіцо після поранення повернувся до обурливих проросійських заяв. Він навіть сказав, що поїхав би з Орбаном до Москви.

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Фіцо не хоче вступу України в НАТО

Я розумію бажання України, це суверенна країна, але членство України в НАТО – це лише гарантія Третьої світової війни,

– сказав він у своєму черговому відео.

Журналісти зауважили, що слова Фіцо прозвучали за кілька годин після того, як делегація Словаччини на саміті НАТО підтримала Україну. Наша держава перебуває на незворотному шляху до вступу в альянс, ішлося в документі.

"Фіцо додав, що доручив представникам Словаччини на саміті повторити, що Україна може приєднатися до НАТО лише тоді, коли вона виконає всі критерії членства, і після того, як усі країни – члени альянсу підпишуть його", – зауважили медійники.

Інший представник Словаччини, новий президент Пеллегріні, поскаржився на те, що через Україну їм не лишиться ППО.