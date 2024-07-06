Роберт Фіцо у п'ятницю, 5 липня, прибув до замку Девін у Братиславі. Він виступив перед людьми під час національного свята в Словаччині – 1161-ї річниці прибуття святих Кирила і Мефодія

Дивіться також Обов'язково станеться, – Фіцо емоційно відреагував на дозвіл Україні бити по Росії зброєю Заходу

Що відомо про вихід Фіцо у люди

Словацький прем'єр-міністр у своєму виступі 5 липня зі сцени:

критикував "ліберальні та прогресивні ідеології",

похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавні поїздки до Києва та Москви.

Варто зауважити, що Роберт Фіцо перестав надавати військову допомогу Україні відразу після вступу на посаду восени 2023 року.

Згодом до влади в Словаччині прийшов президент Петер Пеллегріні, який також виступає проти Заходу, називає санкції проти Росії неефективними, виступає проти допомоги Україні та закликає до "мирних переговорів".

До речі, у Роберта Фіцо стріляв на вулиці 71-річний чоловік, що був ексохоронцем у торговому центрі, автор трьох поетичних збірок і член Словацького товариства письменників.

На одному з відео в мережі затриманий говорив, що він не згоден з політикою уряду. Після нападу на Фіцо син ймовірного нападника розповів, що батько мав дозвіл на зброю.