Раніше Цинтула пояснив свої дії. Він визнав, що стріляв у прем'єра, а зробив це, бо не згоден із політикою уряду.

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Що буде з Цинтулою

"Гандловського стрільця" звинувачують в умисному вбивстві на стадії замаху. Судове засідання щодо нього тривало понад три години.

Його вирішили взяти під варту, оскільки бояться, що підозрюваний може втекти. Сам Цинтула дав письмову обіцянку, що не втече, та суд не прийняв його аргументи. Також офіцер пробації та медіації просив про запобіжний захід у вигляді нагляду, та судді відхилили і це клопотання.

Про взяття під варту клопотав прокурор. Зрештою було ухвалено саме таке рішення. Чоловікові загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.

Тепер Цинтула має повідомити, чи буде подавати скаргу на це рішення. Його скаргу може розглянути Верховний суд, але якщо її буде подано вчасно.

В якому стані Фіцо та що відбувається у країні

Повідомлялося, що Фіцо переніс декілька операцій. Операція, проведена 17 травня, сприяла позитивному прогнозу. Втім, його стан усе ще залишається стабільно важким. Зараз він у відділенні інтенсивної терапії у Банській Бистриці.

Транспортувати його не можна. Прем'єрові видалили відмерлі тканини з численних вогнепальних ран.

Урядом поки керуватиме віцепрем'єр-міністр Роберт Каліняк. Він отримав на це дозвіл від самого прем'єра.

Тим часом у Словаччині вирують пристрасті: люди обурені замахом на Фіцо. Проте є і чимало тих, хто не задоволений політикою уряду. У країні планують скликати парламентські партії, щоб обговорити ситуацію.

Новообраний президент говорив із пораненим прем'єром, також виступив разом із чинною президенткою Зузаною Чапутовою. Він підкреслив: дуже важливо зупинити ненависть і примиритися.