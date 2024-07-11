Фицо после ранения вернулся к возмутительным пророссийским заявлениям. Он даже сказал, что поехал бы с Орбаном в Москву.

Смотрите также "Хватит": раздраженные лидеры ЕС готовят ответ на визит Орбана к Путину, – СМИ

Фицо не хочет вступления Украины в НАТО

Я понимаю желание Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО – это лишь гарантия Третьей мировой войны,

– сказал он в своем очередном видео.

Журналисты отметили, что слова Фицо прозвучали через несколько часов после того, как делегация Словакии на саммите НАТО поддержала Украину. Наше государство находится на необратимом пути к вступлению в альянс, говорилось в документе.

"Фицо добавил, что поручил представителям Словакии на саммите повторить, что Украина может присоединиться к НАТО только тогда, когда она выполнит все критерии членства, и после того, как все страны – члены альянса подпишут его", – отметили медийщики.

Другой представитель Словакии, новый президент Пеллегрини, пожаловался на то, что из-за Украины им не останется ПВО.