Пеллегрини заявил, что для его страны, как члена восточного крыла НАТО, очень важна ссылка ПВО. Стоит указать, что Словакия не имеет собственных современных систем ПВО.

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Словакия и системы ПВО

Президент Словакии анонсировал, что на саммите НАТО будет говорить о том, "каковы возможности оборонной промышленности США и Европы в целом, чтобы быть в состоянии реализовать планы по общей защите восточного фланга противовоздушной обороной".

Еще несколько единиц противовоздушной обороны Украины означает, что странам-членам НАТО их не хватит, и Словакия, вероятно, останется без эффективной защиты воздушного пространства,

– указал словацкий президент.

Однако он указал, что Словакия будет участвовать в общем пакете НАТО для Украины стоимостью 40 миллиардов долларов. Также, как отметил Пеллегрини, его страна "поддерживает максимальные усилия Украины в интеграции в ЕС и предоставит все свои ноу-хау для того, чтобы в Украине был мир и закончилась война

К слову, недавно Пеллегрини заявлял, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах. Кроме этого, страна обещает увеличить поставки электроэнергии осенью и зимой.