Как Словакия помогает Германии
Пеллегрини отметил, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах.
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Кроме того, страна экспортирует значительное количество электроэнергии в Украину после того, как мощности были уничтожены российскими ударами.
С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины,
– отметил Пеллегрини на пресс-конференции.
Он также отметил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.