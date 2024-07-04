Как Словакия помогает Германии

Пеллегрини отметил, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах.

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Кроме того, страна экспортирует значительное количество электроэнергии в Украину после того, как мощности были уничтожены российскими ударами.

С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины,

– отметил Пеллегрини на пресс-конференции.

Он также отметил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.

Заметьте! Кроме того, Пеллегрини заявил, что Братислава готова принять большее количество войск НАТО в Словакии, если это будет необходимо.