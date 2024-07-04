Як Словаччина допомагає Німеччині

Пеллегріні зазначив, що Братислава допомагає Києву, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах.

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Крім того, країна експортує значну кількість електроенергії в Україну після того, як потужності були знищені російськими ударами.

З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України,

– зазнав Пеллегріні на пресконференції.

Він також наголосив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку Росії на сході й півдні України.

Зауважте! Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.