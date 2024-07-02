Что происходит с ВВП Украины

В мае этого года ситуация в экономическом секторе ухудшилась из-за влияния негативных факторов. Речь идет, в частности, об обстрелах и ухудшении состояния энергосистемы.

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Значительный дефицит квалифицированных кадров, а также неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий и условий мобилизации сотрудников дополнительно усложняли экономическую деятельность предприятий,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Вследствие усиления обстрелов, произошло также сокращение производственных мощностей. В дальнейшем, ситуация может обостряться из-за постоянных отключений. Предприятия просто не смогут стабильно работать

Каким станет ВВП

За январь – май 2024 года ВВП вырос ориентировочно на 4,7%. Предварительно, Минэкономики ожидало на значение 4,5%.

Несмотря на положительные тенденции в этом году, в 2025 году ситуация будет складываться хуже. Как считает правительство, рост экономики в этот год достигнет 2,7%.

Обратите внимание! Указанная оценка проводится с учетом оперативной оценки Госстата, относительно роста реального ВВП.