Пеллегріні заявив, що для його країни, як члена східного крила НАТО, дуже важливе посилання ППО. Варто вказати, що Словаччина не має власних сучасних систем ППО.

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Словаччина та системи ППО

Президент Словаччини анонсував, що на саміті НАТО буде говорити про те, "якими є можливості оборонної промисловості США і Європи в цілому, щоб бути в змозі реалізувати плани щодо загального захисту східного флангу протиповітряною обороною".

Ще кілька одиниць протиповітряної оборони Україні означає, що країнам-членам НАТО їх не вистачить, і Словаччина, ймовірно, залишиться без ефективного захисту повітряного простору,

– вказав словацький президент.

Проте він вказав, що Словаччина братиме участь у загальному пакеті НАТО для України вартістю 40 мільярдів доларів. Також, як зазначив Пеллегріні, його країна "підтримує максимальні зусилля України в інтеграції в ЄС і надасть усі свої ноу-хау для того, щоб в Україні був мир і закінчилася війна

До слова, нещодавно Пеллегріні заявляв, що Братислава допомагає Києву, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах. Окрім цього, країна обіцяє збільшити постачання електроенергії восени та взимку.