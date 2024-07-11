Financial Times пише, що Угорщина взяла на себе ротаційне головування в Раді міністрів ЄС лише за чотири дні до його поїздки в Москву. У деяких європейських столицях вважають, що Орбан зловживав цим статусом, щоб надати своїй зустрічі з Путіним більшого значення.

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ЄС засуджує Москву

У виданні пишуть, що розмови про можливі заходи щодо Орбана обговорювалися на полях саміту лідерів НАТО 10 липня. Неофіційні групи лідерів ЄС допускали написання спільного листа до Орбана, в якому б висловили своє обурення та вимагали б від нього припинити свої "несанкціоновані зовнішньополітичні прогулянки".

Досить… Існує багато роздратування та дискусій щодо того, як дати відповідь,

– зазначило одне з джерел.

Євросоюз наклав на Путіна санкції, блок офіційно засуджує Москву як агресорку у повномасштабній війні проти України, проте водночас Орбан закликав до негайних мирних переговорів про припинення війни, що прямо суперечить політиці ЄС і НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що будь-який лідер, який відвідує Росію чи Китай, повинен чітко висловити позицію НАТО щодо війни зокрема.

Президент Євроради Шарль Мішель назвав удар по лікарні "воєнним злочином". За його словами, це демонструє "політичну відповідь" Путіна на так звану "мирну" місію Орбана. Мішель зустрічався з Орбаном на саміті НАТО і спілкувався з іншими лідерами ЄС, щоб вирішити, як діяти далі.

У ЄС тривають дискусії

Він наголосив, що зі спробою розколоти Євросоюз потрібно не потрапити в пастку. Дипломат пояснив, що вони не хочуть карати себе як побічний ефект спроби покарати когось.

Багато країн-членів ЄС обговорювали бойкот традиційних неформальних зустрічей на рівні міністрів, які відбудуться в Угорщині під час головування країни. Крім цього, також тривають неформальні дискусії про те, як використовувати угоду з ЄС, щоб обмежити простір для маневру Орбана під час президентства.

Деякі офіційні особи ЄС приватно висунули заяву про позбавлення Угорщини ротаційного головування. Там вважають, що Інституції ЄС не повинні були потрапити в пастку Орбана, а натомість законодавство ЄС повинно використовуватися для захисту союзу.

Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Фінляндії, сказала, що Орбан повинен зрозуміти, що країни не можуть бути "абстрактними, нейтральними спостерігачами" того, що Росія зображує своїм конфліктом із Заходом. Всі сторони повинні чітко розуміти свою позицію.

Дії Орбана є вагомими аргументами для скасування одностайного прийняття рішень в ЄС, зокрема з питань зовнішньої політики,

– підкреслила Валтонен.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо сказав, що коли передав головування Угорщині, Орбан сказав, що він "зробить усе, щоб забезпечити безперервність і не підірвати результати бельгійського уряду". Водночас посадовець наголосив, що він не цим займається, а те, як він поводиться, явно не відповідає договорам.

Припинити головування Угорщини в ЄС

Очільниця ліберальної фракції "Відновити Європу" Валері Хаєр вважає, що Віктор Орбан підриває позиції, які були прийняті Європейським союзом та діє всупереч інтересам блока, тому головування країни в Раді ЄС необхідно припинити.

Вона також закликала Європейську Рада вивчити всі засоби, щоб зупинити головування Угорщини.

Угорщина мала б зайняти цей пост на 6 місяців з 1 липня, але Орбан вже встиг розпалити суперечки.