Таку думку озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо, передає 24 Канал.

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Іран може отримати матеріал для ядерної зброї

Блінкен пояснив, що через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран прискорено нарощує потенціал технології збагачення урану.

Замість того щоб бути щонайменше за рік до прориву в можливості виробляти розщеплюваний матеріал для ядерної зброї, Іран зараз, імовірно, за один або два тижні до цього,

– заявив держсекретар США.

Водночас Ентоні Блінкен уточнив, що Іран ще не розробив ядерної зброї, але робить відчутні кроки у цьому напрямку. Раніше ЗМІ також повідомляли, що Іран нібито має достатні запаси урану для створення трьох ядерних бомб.

До слова, нещодавно в Росії вчергове вдалися до ядерних погроз. В російському МЗС заявили, що країна-агресор не виключає нових розгортань ядерних ракет у відповідь на заплановане США розміщення звичайних озброєнь великої дальності в Німеччині.