Об этом журналистам сообщили несколько проинформированных источников. Также отметили, что в последние недели Секретная служба усилила охрану вокруг Трампа.

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Власти США имели разведданные о намерении Ирана убить Трампа

Источники утверждают, что нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который стрелял в Трампа на митинге в субботу, был связан с этим заговором.

Представитель национальной безопасности США на условиях анонимности, что Секретная служба и кампания бывшего президента были проинформированы об угрозе перед митингом в Пенсильвании.

Совет нацбезопасности напрямую связался с Секретной службой США на высоком уровне, чтобы быть абсолютно уверенными, что они продолжают отслеживать последние отчеты. Секретная служба поделилась этой информацией с руководителем группы, и кампания Трампа была проинформирована о развивающейся угрозе,

– отметил чиновник.

Также, по словам источника, в ответ на рост угрозы, Секретная служба выделила ресурсы и активы для защиты Трампа. Все это было накануне субботы.

Кампания Трампа не разглашала, была ли уведомлена об угрозе со стороны Ирана.

Мы не комментируем детали безопасности президента Трампа. Со всеми вопросами следует обращаться в Секретную службу США,

– говорится в заявлении.

Кстати, Секретная служба неоднократно предупреждала кампанию Дональда Трампа о рисках проведения митингов на открытом воздухе.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН отрицает наличие заговора Ирана с целью убить Трампа.

Эти обвинения являются необоснованными и злонамеренными. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп является преступником, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности,

– сказал представитель.

Краткая справка. После гибели генерала Корпуса стражей исламской революции в январе 2020 года Иран неоднократно обещал отомстить США. В то время президентом был Дональд Трамп. Он отдал приказ убить Касема Сулеймани.